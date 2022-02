Sicurezza dei droni: all’aeroporto di Grottaglie parte il progetto Across

Al via presso l’Aeroporto di Grottaglie in Puglia, la fase di test del progetto AcrOSS volto allo sviluppo di tecnologie – a terra e a bordo – per rendere sicuri ed efficienti le operazioni di volo dei droni a bassa quota.

Cofinanziato dal MIUR e sovvenzionato dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il progetto vede il coordinamento in questa fase di test di Aeroporti di Puglia e la partecipazione della capofila IDS Ingegneria Dei Sistemi SpA, oltre a Exprivia, TopView – UAS Engineering, Università del Salento e Università di Bologna.

Nel progetto viene data particolare attenzione allo spazio aereo che circonda gli aeroporti e le aree sensibili in generale, per le quali è necessaria l’autorizzazione ad accedere.

Il gruppo ICT Exprivia ha messo a disposizione software che raccolgono dati in tempo reale per valutare i rischi del malfunzionamento dei droni in fase di volo. Nello specifico il team di Exprivia ha realizzato un sistema di terra che acquisisce regolarmente data streams, un flusso di dati eterogenei a supporto delle attività di simulazione voli e svolgimento delle funzioni di recording e playback per la riproduzione, l’analisi e l’investigazione di scenari reali e riprodotti. L’attività si avvale di un sistema geografico in 3D che esamina la missione del volo, correlando eventi e fattori di rischio associati.

“Siamo particolarmente soddisfatti dell’esito di queste intense giornate di lavoro svoltesi nell’ambito del progetto AcrOSS che ha visto la partecipazione, con il coordinamento nella fase di test di Aeroporti di Puglia, di partner industriali e accademici di assoluto valore” dichiara Antonio Maria Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia. “Un progetto di grande valenza scientifica e tecnologica destinato a favorire sempre più, attraverso la definizione di procedure di massima sicurezza, l’integrazione del traffico aereo commerciale con i velivoli senza pilota. Ancora una volta, quindi, Grottaglie si conferma quale infrastruttura strategica e polo di eccellenza internazionale per la crescita del sistema industriale e accademico al servizio del comparto aeronautico e aerospaziale, in coerenza con le linee guida delineate nel Piano strategico di Aeroporti di Puglia”.

