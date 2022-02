Dal MiC 2,75 mln di euro per il restauro del Castello Aragonese di Taranto

“Andrà a breve ai lavori il Castello Aragonese di Taranto. Il Ministero della Cultura infatti ha approvato l’investimento di 2,75 milioni di euro per il restauro ed il risanamento conservativo della storica fortezza jonica.

L’intervento “Le stagioni di un Castello” rientra tra i 38 Grandi Progetti dei Beni Culturali previsti sul territorio nazionale, varati dal Ministro della Cultura, Franceschini, e approvati, nei giorni scorsi, grazie anche alla determinazione del nostro Presidente, Michele Emiliano, nella veste di Vice Presidente, dalla Conferenza Unificata Stato Regioni.

Il programma si inserisce nella profonda collaborazione culturale tra Ministero e Marina Militare Italiana, proprietaria del Castello e prevede lavori di restauro e risanamento conservativo finalizzati al riuso per funzioni e attività culturali, attraverso un progetto integrato di scavo stratigrafico, consolidamento strutturale e restauro dei resti antichi, insieme a interventi di valorizzazione funzionali alla fruizione dei resti archeologici portati alla luce, come la cava di età arcaica, i resti murari di età ellenistica, bizantina, normanna e prearagonese e di ipogei funerari riutilizzati come insediamenti rupestri.

Il progetto, inoltre, prevede novità importanti: l’allestimento di una sezione espositiva per i reperti archeologici rinvenuti in loco, attività di catalogazione informatizzata per renderli accessibili al pubblico in modalità open data e l’applicazione di tecnologie in realtà aumentata.

Si tratta di una ottima notizia per la crescita economica e sociale di Taranto che potrà così implementare le presenze turistiche grazie a quella che è diventata, negli ultimi anni, la prima attrazione culturale della città e il primo tra i castelli pugliesi, secondo il gradimento dei visitatori riportato anche da Tripadvisor.”

Lo scrive Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto

