ASL Taranto, aperture settimanali degli hub vaccinali

Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana per gli over 12.

L’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo lunedì 14, mercoledì 16, venerdì 18 dalle 9 alle 14, mentre martedì 15 e giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 17; l’hub presso la SVAM sarà mercoledì 16 febbraio dalle 9 alle 14; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 15 febbraio dalle 9 alle 17; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo mercoledì 16 febbraio dalle 9 alle 14; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 17; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 14 febbraio dalle 9 alle 14; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile venerdì 18 febbraio dalle 9 alle 14.

Negli hub vaccinali le sedute vaccinali pediatriche dedicate ai bambini di 5-11 anni sono programmate secondo il seguente calendario.

A Taranto, l’hub alla SVAM sarà martedì 15 e giovedì 17 febbraio, dalle 9 alle 18. Per le vaccinazioni pediatriche, l’hub di Ginosa è aperto giovedì 17 febbraio dalle 14 alle 18; l’hub di Grottaglie operativo martedì 15 e giovedì 17 febbraio, dalle 14 alle 18. L’hub di Manduria sarà operativo per i piccoli mercoledì 16 febbraio, dalle 10 alle 15, mentre Martina Franca martedì 15 dalle 14 alle 18. A Massafra, infine, i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni potranno vaccinarsi lunedì 14 febbraio, dalle 10 alle 15 e martedì 15 dalle 14 alle 18.

Per gli accessi pediatrici, è necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.

