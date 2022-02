CIS Taranto: a breve i lavori per la residenza universitaria del Palazzo di Vico Novelune

“A breve partiranno i lavori, appaltati, di riqualificazione dell’edificio all’angolo tra via Garibaldi e Vico Novelune, nel centro storico di Taranto, di fronte alla chiesa di San Giuseppe, dove è prevista la nascita di una residenza per studenti delle facoltà universitarie di Taranto.

Si tratta di un’ottima notizia che va nella giusta direzione di cambiamento per la città di Taranto. I lavori di restauro e adeguamento alle vigenti norme sono finanziati con Delibera CIPE 10/ 2018, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo per Taranto.

La ditta aggiudicatrice, un’associazione di imprese, ha offerto un importo per la realizzazione dell’intervento di € 1.532.730, con un ribasso del 19,5% sulla base di gara.

Per l’occasione è bene ricordare il grande lavoro fatto dall’Amministrazione del Sindaco Melucci in questi anni, per promuovere progetti di recupero e valorizzazione del centro storico di Taranto. Scelte che, assieme alla sinergia con la Regione Puglia, all’impegno del presidente Emiliano, stiamo realizzando concretamente per traguardare Taranto a città universitaria. E la fruizione di nuovi spazi che favoriscono il pieno diritto allo studio e alla cittadinanza, nel contempo, fanno bene all’intera comunità, perché offrono possibilità ai cittadini di interagire con lo stimolante clima sociale e culturale che la città universitaria è capace di creare.”

Ne dà notizia Mino Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto

