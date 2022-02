Confindustria Puglia: solidarietà del presidente Fontana al ministro Carfagna

Piena solidarietà del Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana al ministro per il Sud Mara Carfagna, destinataria di una busta contenente un proiettile e gravissime minacce di morte.

“Esprimo la vicinanza mia e di tutti gli industriali pugliesi per questo atto ignobile e inqualificabile – dichiara il Presidente Fontana. Condanniamo con decisione qualsiasi forma di intimidazione e confermiamo il leale sostegno e collaborazione nell’azione politica ed amministrativa improntata alla legalità. Sono certo che il ministro Carfagna proseguirà egregiamente il suo impegno politico in favore del Mezzogiorno con ancor più fermezza, caparbietà e con la competenza che la contraddistingue, nella consapevolezza di avere le Istituzioni al suo fianco.

Siamo davvero soddisfatti – conclude Fontana – del lavoro che il ministro sta portando avanti per il Sud. Episodi come questo non devono intimorirci ma stimolarci ad operare in maniera sempre più convinta e condivisa per il bene del nostro territorio”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: