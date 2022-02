“BullisNO”: campagna di solidarietà e inclusione studenti Liceo De Sanctis-Galilei

Il Liceo “De Sanctis Galilei” ha avviato nel mese di febbraio una sinergica azione di sensibilizzazione e formazione per contrastare e prevenire il bullismo e le discriminazioni, denominata progetto “bullisNO”, che ha visto negli studenti dell’Istituto i principali promotori e sostenitori. Primo appuntamento di un’articolata campagna di informazione e comunicazione su più livelli è stata la realizzazione dell’assemblea degli studenti, che ha coinciso con la mattinata di venerdì 4 febbraio, nella “Giornata d

ei calzini spaiati”, metafora del concetto di rispetto, ricchezza e importanza della diversità del mondo che viviamo, in cui chiunque, ad un certo punto della sua esistenza, può sentirsi come un calzino spaiato. Tutti gli studenti sono stati chiamati a partecipare ad un concorso interno, il cui obiettivo condiviso è stato l’elaborazione di un prodotto di varia natura, originale, interessante e significativo, sui temi della giornata: il rispetto per l’altro, l’accoglienza, l’empatia, la solidarietà, per contrastare il bullismo e ogni tipo di discriminazione.

Ad aggiudicarsi la palma della vittoria del certamen sono stati per il primo biennio la classe 1B linguistico, che ha ideato un graffiante telegiornale, ispirandosi al noto programma televisivo “Striscia la Notizia”, atto a denunciare i casi di bullismo di cui troppo spesso le scuole ne costituiscono triste teatro; per il triennio la classe 3B linguistico, che ha prodotto musiche e testi originali di una canzone in lingua spagnola, che invita con monito ironico a mettere da parte ogni forma di razzismo ed intolleranza.

Il Liceo ha, inoltre, aderito all’attività proposta dall’Amministrazione Comunale di Manduria, esponendo sui cancelli delle sedi scolastiche striscioni colorati recanti la frase “Ogni parola può trasformarsi in un pugno o in una carezza. Tu puoi scegliere!”, forniti dallo stesso Comune di Manduria. Il 07 febbraio, in occasione della “Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo a scuola”, denominata “Il nodo blu – Le scuole unite contro il bullismo”, è stato lo stesso sindaco di Manduria, dott. Gregorio Pecoraro, accompagnato dall’assessore, dott.ssa Fabiana Rossetti, a consegnare nelle mani del dirigente scolastico del Liceo, prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, una targa simbolica per sensibilizzare la collettività su tali tematiche ed esprimere un deciso “no” ad ogni forma di prepotenza e di violenza.

Seguirà, nei prossimi giorni, l’attivazione di un fitto calendario di incontri formativi online rivolti agli studenti delle classi del primo biennio con i docenti del Team Antibullismo dell’Istituto, coordinati dal prof. Lorenzo Stefanizzi, che prenderà avvio venerdì 11 febbraio con una Tavola rotonda da remoto, “Bullismo & Cyberbullismo”, a cura dell’osservatorio CSQA, servizi formativi. Non mancherà, inoltre, nelle giornate formative programmate, per tutto il personale della Scuola, la condivisione del report “Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo” nel Liceo, curato dalla piattaforma ELISA, con i risultati del questionario a cui tutti gli studenti e i docenti dell’Istituto hanno risposto durante l’anno scolastico 2020/21.

“Tutte queste azioni sono state pensate per rendere sempre di più la nostra scuola la nostra casa accogliente e sicura e, magari, per fare in modo che anche il mondo fuori lo diventi”, proprio come riporta la nota interna del dirigente del Liceo, diffusa a studenti e famiglie, al fine di condividere e supportare la programmazione didattica in linea con il Piano Annuale di Inclusione dell’Istituto.

