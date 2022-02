Denunciato il presunto aggressore di un anziano a bordo di un autobus, è un minore

I militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno deferito in stato di libertà, alla Procura dei Minori di Taranto, per percosse, lesioni personale e interruzione di pubblico servizio, un 17enne della zona, già gravato da pregiudizi penali, che il 17 gennaio ha aggredito, per futili motivi, un anziano a bordo dell’autobus di linea urbana nr. 3 di “Kyma Mobilità”.

Gli operanti, a seguito di minuziose indagini, con l’utilizzo anche di accertamenti tecnici, sono riusciti ad identificare l’aggressore dell’anziano, 88enne del luogo. Si tratta di un minore già noto alle forze di polizia, che, per futili motivi ha aggredito, percuotendolo il mal capitato e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Dopo l’aggressione, l’autista del pullman, richiamato da alcuni viaggiatori, si è visto costretto a fermare la corsa per aprire le porte del mezzo al fine di far defluire i passeggeri e per prestare i primi soccorsi alla vittima. Nella circostanza, il giovane si è allontanato precipitosamente, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto sia il personale del 118, che ha immediatamente prestato le cure mediche all’anziano, sia un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto che ha prontamente avviato le indagini per rintracciare il presunto autore del gesto, culminate in data odierna con la sua identificazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: