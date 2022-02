Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità: approvata mozione

Approvata all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Antonio Tutolo, con cui si chiede l’attivazione del percorso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA Sostegno) per gli idonei del V Ciclo dell’Università di Foggia.

Pertanto, si impegna la Giunta regionale a farsi portavoce con il Ministero dell’istruzione e con il Ministero dell’Università e della ricerca affinché si possa consentire alle scuole di ogni ordine e grado una migliore continuità didattica per gli studenti con disabilità.

In più ad impegnarsi in modo che si consenta agli idonei del V Ciclo TFA Sostegno, in sinergia con tutti gli Atenei, di poter iniziare dalla prima data utile la frequenza del VI Ciclo TFA Sostegno, presso l’Università di Foggia, al fine di permettere la specializzazione degli idonei al più presto possibile, nonché di poter essere inseriti con riserva (da specializzandi) nella prima fascia delle GPS.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: