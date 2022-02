Taranto, denuncia sigle Polizia penitenziaria, FDI: “Faremo nostre le istanze a livello regionale e nazionale”

“Raccogliamo il grido d’allarme delle sigle provinciali tarantine di polizia penitenziaria. Il periodo pandemico si è sommato a quello di già grave precarietà del settore: la denuncia di uniformi non appropriate, l’affollamento delle carceri, il sotto organico, non sono tollerabili ancora. Pertanto faremo nostre le richieste sia a livello regionale sia a livello nazionale, nell’ambito delle nostre competenze.

Proprio per l’8 febbraio FdI, a Palazzo Giustiniani di Roma, ha organizzato un convegno su Report carceri e proposte di Fratelli d’Italia, al cui dibattito parteciperanno anche le sigle sindacali di Polizia Penitenziaria.”

Così il consigliere regionale di Taranto, Renato Perrini, e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, on. Marcello Gemmato.



