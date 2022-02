Giovedì 10 febbraio, a Castellaneta: “Persone naturali e strafottenti” con Marisa Laurito

Grande attesa e grandissimo riscontro di pubblico, con oltre duecento abbonamenti venduti per il ritorno della stagione di prosa del Comune di Castellaneta in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, dopo la sospensione imposta dalla pandemia.

Giovedì 10 febbraio, alle ore 20.30, le tavole del palcoscenico del Teatro Valentino, saranno calcate dalla splendida e coinvolgente artista, Marisa Laurito, accompagnata da Giancarlo Nicoletti, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir, per dare vita allo spettacolo intitolato “Persone naturali e strafottenti”, primo di ben quattro appuntamenti.

“La rivincita di Patroni Griffi, quarant’anni dopo”: così il Corriere della Sera con Franco Cordelli ha salutato il ritorno in scena del nuovo e originalissimo allestimento di Persone naturali e strafottenti, l’opera più controversa e fra quelle di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi. Marisa Laurito accetta la sfida di dare voce e corpo al ruolo che fu di Pupella Maggio, segnando il suo ritorno alla grande drammaturgia d’autore.

Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Quattro persone naturali e strafottenti, che, per un gioco del destino, divideranno la loro solitudine con quella degli altri, mentre fuori la città saluta il nuovo anno, fra accese discussioni, recriminazioni, desideri repressi, liti e violenze sessuali. Di Giuseppe Patroni Griffi, aiuto regia Giuditta Vasile, costumi Giulia Pagliarulo, disegno luci Daniele Manenti, regia Giancarlo Nicoletti.

BIGLIETTERIA

Costo abbonamento a 4 spettacoli (nuovi abbonati)

platea € 60,00

galleria € 48,00

Costo biglietto

platea € 20,00, galleria € 15,00

CONDIZIONI GENERALI

La vendita di biglietti ed abbonamenti si terrà presso il botteghino del Cineteatro Valentino di Castellaneta nei giorni mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 18.00 alle 20.00.

Per informazioni è possibile telefonare al numero del Cineteatro Valentino 099.8435005 nei giorni di vendita.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratore secondo le normative vigenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: