Bullismo, Scalfi (Ist. Veronesi): +70% discorsi violenti online tra giovani, piaga da estirpare

“Una piaga da estirpare. Il conto per i fallimenti della società nell’educare i cittadini di domani ce lo danno i dati: oltre il 60% dei giovani (13 -23 anni) è vittima di bullismo, mentre online i discorsi violenti tra bambini sono cresciuti del 70%. Non restiamo a guardare”, lo scrive su Twitter Laura Scalfi, Direttore Generale dell’Istituto G. Veronesi e di Liceo STEAM International, in occasione della Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, commentando i dati pubblicati dall’Osservatorio (in)difesa sul bullismo in Italia e da L1ght sui discorsi d’odio online tra i giovani.

(foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: