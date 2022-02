Taranto: promo per i concerti di Asaf Avinad e i Matt Bianco

La grande musica internazionale alla portata di tutti. Questa l’idea alla base delle offerte del Teatro comunale Fusco che fino alla fine del mese offre la possibilità di acquistare i biglietti per i due concerti in cartellone e di indubbia levatura internazionale a un costo vantaggioso: poltronissima € 26 anziché 30 euro, poltrona platea settore b € 24 anziché 27 euro, galleria € 20 anziché 25 euro.

Fino al 28 febbraio sarà infatti possibile acquistare online e al botteghino del Teatro comunale Fusco i biglietti dei concerti dell’Anagnorisis Tour di Asaf Avinad (4 marzo) e del Gravity tour dei Matt Bianco (24 marzo) a prezzo ridotto invece che intero; un’iniziativa nata per poter rendere accessibile al maggior numero di persone possibili un’esperienza unica nel suo genere, il tutto ad un costo contenuto e accessibile a tutti.

«Abbiamo preso questa decisione – spiega il direttore del Fusco Michelangelo Busco – con la precisa idea che la cultura e il divertimento, condensati in un’unica esperienza nel caso di questi due concerti, debbano sempre essere alla portata di chiunque, perché la musica, in tutte le sue forme e i suoi generi, non è e non dev’essere mai per pochi. Come esercizio culturale siamo felici di portare avanti questo concetto.»

Un’esperienza che mescola elementi provenienti dal rock, dal blues e dal folk con un sound profondo ed ancestrale quella del concerto di Asaf Avidan, artista poliedrico che negli anni ha incantato le platee di tutto il mondo ed è pronto a farlo il 4 marzo a Taranto.

Un jazz moderno e organico è invece il fulcro artistico dei Matt Bianco, band di spicco del genere con una line-up tutta nuova e pronta a incantare gli spettatori.

L’acquisto dei biglietti è possibile al botteghino del Teatro comunale Fusco oppure online agli indirizzi: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/asaf-avidan/168535 e https://www.vivaticket.com/it/biglietto/matt-bianco/168537

L’accesso al Teatro per il pubblico è consentito esclusivamente per chi è in possesso di Green Pass valido secondo le normative vigenti. Per accedere in teatro è necessario indossare la mascherina FFP2.

