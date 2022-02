Stellato: “Buon lavoro ai neo assessori. Ottimo allargamento a destra di Emiliano. Operazione da imitare a Taranto”

“Buon lavoro ai neo assessori alla Salute e al Turismo, ottimo l’allargamento di Emiliano a destra. Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale. “Il completamento della Giunta regionale – prosegue Stellato – contribuisce a dare nuovo slancio al Governo pugliese e restituisce il dovuto riferimento ai cittadini in due comparti strategici quali la Salute e il Turismo.

Bene ha fatto il presidente Emiliano a nominare, nella sua Giunta, un autorevole esponente politico espressione dell’area di centrodestra, sfidante di Vendola e capo dell’opposizione in consiglio, braccio destro ed assessore dell’ultimo Governatore di centrodestra. Tutto giusto. Dopo il suo “allargamento” a destra però, mi aspetto che Emiliano, parimenti, non si scandalizzi se per le elezioni amministrative a Taranto imiterò la sua stessa operazione politica”.

Nota di Massimiliano Stellato, Consigliere regionale

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: