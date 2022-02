Operazione di soccorso ad una unità da diporto finita sugli scogli nella notte

Alle prime luci dell’alba il personale della motovedetta CP 840 della Capitaneria di porto di Taranto ha effettuato un intervento di soccorso in favore di un natante da diporto che era finito incagliato nei pressi della barriera frangiflutti in località Punta Rondinella. A lanciare la richiesta sono stati gli stessi occupanti dell’unità, due persone che hanno contattato telefonicamente la Sala operativa della Capitaneria jonica, che ha immediatamente disposto l’uscita del mezzo SAR (search and rescue: ricerca e soccorso).

In pochi minuti la motovedetta ha raggiunto i malcapitati portandoli in salvo, in buone condizioni fisiche. La tempestività dell’intervento, dovuta all’alto livello di addestramento del personale e all’elevato grado di efficienza del mezzo nautico intervenuto hanno, quindi, consentito che una semplice uscita in barca non avesse conseguenze ben più gravi. Sono in corso di accertamento le cause del sinistro.

