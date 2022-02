Turco (M5S): “Mattarella bussola per l’Italia, adesso tutele ai cittadini”

Oggi pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giurato dinnanzi al Parlamento in seduta comune e ai delegati delle Regioni, pronunciando un discorso attento alle esigenze economiche e sociali degli italiani in questo momento così complesso per il Paese. Segue il commento del Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle: «Le parole del Presidente Mattarella rappresentano la bussola per costruire un’Italia più inclusiva ed equa.

Abbiamo garantito la stabilità, adesso è importante dare risposte rapide ai problemi dei cittadini. Giovani, lotta alla precarietà e tutela dell’ambiente sono stati temi centrali del discorso che oggi ha pronunciato il Capo dello Stato a Montecitorio. Per questo il MoVimento 5 Stelle opererà sin da subito per garantire tutele e sostegni ai cittadini e alle imprese che versano in condizioni di difficoltà, partendo dal contrasto al caro bollette e dai ristori.»

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: