PNRR una sfida e una opportunità per Sanità tarantina e pugliese. Infermieri al centro del processo di cambiamento

“Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta una vera sfida per la Sanità tarantina e pugliese, gli Infermieri, secondo il Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto, sono pronti ad una nuova visione della sanità e ad un cambiamento di paradigma.

La sanità post pandemia deve tendere ad abbandonare la visione del SSN così come lo conosciamo oggi e tendere al cambiamento di prospettive ed opportunità: abbandonare una visione ospedalocentrica della sanità e proiettarci verso un’assistenza di prossimità. La realizzazione degli Ospedali di Comunità a totale gestione infermieristica ci consentirà di colmare finalmente il gap esistente tra il territorio e l’ospedale consentendo la “presa in carico” della persona assistita nel momento più difficile del processo assistenziale, quello del passaggio della fase acuta a quella del recupero funzionale.

L’istituzione della figura dell’Infermiere di famiglia e di comunità rappresenta la svolta in termini di avanzamento delle competenze per i Professionisti Infermieri, i quali adeguatamente formati in ambito universitario sono pronti alla gestione “olistica” della persona assistita abbandonando la visione dell’Infermiere come meramente prestazionale, a fronte di una nuova figura che si occuperà del Governo assistenziale.

Il PNRR rappresenta finalmente una svolta, afferma il Presidente OPI Taranto Pierpaolo Volpe, è una grande opportunità di cambiamento. Con lo sviluppo delle competenze specialistiche avanzate l’Infermiere può essere finalmente l’anello di svolta per garantire una sanità efficacie ed efficiente dando così finalmente piena attuazione al DM 739/94 “Profilo professionale dell’Infermiere” ed alla legge 251/2000 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie.

L’Assistenza ai soggetti di tutte le età, l’Educazione sanitaria, la Riabilitazione, la Prevenzione e la Formazione, sono gli elementi fondanti della Professione Infermieristica in un sistema multidisciplinare e multidimensionale. L’Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto con il suo Know how è pronto a supportare la Direzione strategica della ASL Taranto nella “messa in opera” del nuovo PNRR e quindi degli Ospedali di Comunità, delle Case di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali, in qualità di Ente sussidiario dello Stato, afferma il Presidente Volpe.

L’OPI Taranto sarà anche parte attiva di un confronto regionale che proseguirà nell’ottica della cooperazione istituzionale con il nuovo Assessore regionale Rocco Palese, a cui vanno gli auguri di buon lavoro, e tutti OPI Pugliesi. La sanità ha bisogno degli Infermieri, mentre gli Infermieri hanno bisogno di una politica sana che ne valorizzi le competenze e professionalità, afferma il Presidente Volpe.”

Nota del Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Provincia di Taranto Dott. Pierpaolo Volpe

