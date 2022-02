Associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga: 38 arresti a Taranto

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Lecce, la Squadra mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 38 persone (28 in carcere e 10 ai domiciliari) ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e altri reati tra cui estorsione, detenzione e porto illegale di armi e munizioni, lesioni personali.

Nell’ambito della stessa operazione sono indagate altre 20 persone. (ANSA)

Intanto, sono in corso indagini su una sparatoria avvenuta nel primo pomeriggio di ieri al quartiere Tamburi di Taranto, in prossimità dell’imbocco della statale 172 che conduce a Martina Franca. Non ci sono feriti ma un uomo è stato fermato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: