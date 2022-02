Un Patto per il Clima con i Sindaci pugliesi

La Regione Puglia scende in campo come Coordinatore territoriale del Patto dei Sindaci, la strategia promossa dalla Commissione europea per attuare azioni per il clima e l’energia a livello locale, per centrare gli obiettivi di riduzioni delle emissioni inquinanti entro il 2050.

La conferenza stampa per il lancio dell’iniziativa della Regione Puglia si terrà a Bari, il Giovedì 3 febbraio alle ore 11.00 presso la sede regionale di via Gentile (sala conferenze 5° piano).

Prenderanno parte alla conferenza stampa il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’Assessora all’Ambiente e alla Pianificazione Territoriale Anna Grazia Maraschio, l’Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci. Inoltre presenzieranno all’evento Domenico Vitto, presidente Anci Puglia e Fiorenza Pascazio, delegata Ambiente Anci Puglia, la direttrice del Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica di ENEA, Ilaria Bertini e il responsabile del Covenant of Mayor di Bruxelles, Davide Cassanmagnago.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell’evento sulla pagina Facebook della Regione Puglia.

