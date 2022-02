﻿Informazioni sull’apertura del centro raccolta rifiuti di Pulsano

Nella giornata odierna, alcuni cittadini si sono rivolti al consigliere di Pulsano Angelo Di Lena avendo trovato il centro raccolta rifiuti chiuso nonostante l’orario di servizio. In relazione a ciò, il consigliere Di Lena, dopo aver preso informazioni dall’Assessore preposto, ha appurato che il centro non è chiuso, ma è perfettamente operativo.

I cittadini che si recheranno sul posto in orario di servizio troveranno il cancello chiuso per motivi di contingentamento degli ingressi a causa del Covid. Pertanto, una volta giunti sul posto, dovranno rivolgersi all’ingresso per poter accedere.

In tempi di Covid è stato necessario adottare questi comportamenti atti ad evitare sovraffollamento e contagio.

