Taranto: arrestato un 20enne per possesso di arma clandestina

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi tesi a contrastare la detenzione di armi clandestine, come disposto dalla Prefettura di Taranto, militari della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno arrestato un 20enne pregiudicato del luogo in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola cal. 6,35, munita di custodia, di un serbatoio monofilare e di una cartuccia, in origine di tipo scenico ma successivamente sapientemente modificata e perfettamente in grado di produrre un’azione da sparo.

L’arma era celata nell’armadio della camera da letto. Dopo le formalità di rito. Lo stesso, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Taranto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: