Strada x Strada, Piemontese dà l’ok alla proroga: nuovo termine fissato al 10 febbraio

I Comuni pugliesi hanno altri dieci giorni di tempo per presentare uno o più progetti immediatamente cantierabili da finanziare con il programma regionale straordinario “Strada per Strada”, per cui la Regione Puglia ha stanziato 100 milioni di euro.

Lo ha deciso poco fa il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, recependo una richiesta del presidente di ANCI Puglia, Domenico Vitto, al termine di una riunione con il direttore del Dipartimento Bilancio e Infrastrutture Lino Albanese e il dirigente della Sezione Opere pubbliche e Infrastrutture Giovanni Scannicchio.

Il nuovo termine è fissato alle ore 15:00 di giovedì 10 febbraio prossimo.

Definito da Piemontese “una grande operazione di manutenzione e cura di bellezza delle comunità pugliesi”, con effetti indiretti anche sulla ripresa delle attività economiche utile per la ripartenza socio-economica del territorio, il programma #StradaxStrada finanzia la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti i Comuni pugliesi, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, ripartiti per ciascun Comune in misura proporzionale alla popolazione residente e all’estensione del territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: