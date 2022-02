Made in Taranto: “Commissario sordo a qualsiasi appello. Festival e turismo a rischio”

“Utente non raggiungibile o assente. Se il Commissario prefettizio fosse un telefonino, risponderebbe così. Incredibile quanto inconcepibile la grave assenza del Commissario di fronte alle istanze del mondo dell’Arte e dello Spettacolo e del Turismo culturale. Dopo tanti sforzi profusi per giungere ad un risultato invidiabile che colloca finalmente la Città dei due mari ai primi posti nel mondo della lirica e del turismo ad essa collegato, un Commissario rischia di vanificare tutto, bruciando anche centinaia di posti di lavoro.

Ma com’è possibile che non ci si renda conto di un settore così importante e vitale del tessuto economico e culturale di questa città?

Pierpaolo de Padova e Paolo Cuccaro, rispettivamente direttore generale e direttore artistico del Taranto Opera Festival lamentano l’assenza della struttura commissariale comunale e del commissario per la gestione di un sito comunale quale è il teatro Fusco. Da oltre un mese, infatti, hanno chiesto più volte, in maniera formale, un incontro per definire la futura programmazione ed alcuni aspetti relativi alla fruizione del teatro.

Non c’è stata una risposta per poter incontrarsi e discutere dei problemi relativi all’utilizzo del teatro e relativi all’impossibilità di portare avanti la programmazione estiva, da specificare con diversi mesi di anticipo; non è possibile, quindi, fare una programmazione futura per le attività estive, per iniziative a carattere culturale e turistico che necessitano di diversi mesi di studio ed organizzazione.

Questo mancato dialogo mette in difficoltà sia la programmazione attuale che quella futura, che ha bisogno di tempo per svilupparsi. E’ a rischio l’intera organizzazione, comprese le implicazioni di carattere turistico e il futuro di centinaia di persone che lavorano nel settore. Vogliamo tutti sperare che questo appello venga colto e che il Commissario non sia distante dagli interessi della città.”

