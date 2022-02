A Taranto il seminario ‘Il procedimento amministrativo di valutazione ambientale’

Il prossimo 4 febbraio, l’Avv. Paola Brambilla, Membro della Commissione VIA-VAS e Coordinatrice della Sottocommissione del Ministero della Transizione Ecologica, sarà a Taranto, ospite dell’Università di Bari per un doppio appuntamento.

In particolare, presso il Polo Scientifico Tecnologico di Taranto, alle ore 15.30, terrà un seminario dal titolo ‘Il procedimento amministrativo di valutazione ambientale’, organizzato dal Corso di Laurea in Scienze Ambientali. Il seminario sarà incentrato sulle procedure ambientali nella legislazione vigente e sugli strumenti metodologici per la prevenzione e la riduzione delle pressioni antropiche sull’ambiente e per lo sviluppo di politiche di progresso socio-economico dei territori basate sulla tutela delle risorse naturali e della biodiversità.

Alle 17.00, sempre presso il Polo, l’Avv. Brambilla incontrerà alcune startup nate nel BaLab, contamination lab dell’Università di Bari, gestito dal Centro di Eccellenza “Per l’Innovazione e la Creatività”; il focus sarà su sostenibilità ambientale, green e circular economy.

Per la partecipazione in presenza, è necessario essere in possesso del Super Green Pass ed inviare e-mail di prenotazione al seguente indirizzo: innovazione@uniba.it

