Il cordoglio del presidente Emiliano per la scomparsa di Peppino Longo

“Perdiamo oggi un amico, un rappresentante della Puglia, un uomo buono, sempre al servizio della sua terra. Imprenditore di grande valore, è stato vicepresidente del Consiglio regionale, protagonista della vita politica pugliese, in tutti questi anni ha dato un contributo prezioso e autentico di idee ed energie fondamentale per raggiungere tanti risultati per il bene della collettività. La sua stretta di mano era forte, come forti, veri e leali erano i legami che ha costruito. Mi mancherai moltissimo Peppino, è stato un privilegio conoscerti, volerti bene ed essere al tuo fianco”.

Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa di Peppino Longo, già consigliere e vice presidente del Consiglio regionale pugliese.

