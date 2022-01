Ex Ilva, Oddati: Puntiamo su decarbonizzazione, il Ministro Giorgetti è dello stesso parere?

“Salvini continua a parlare di Ilva per dire che Giorgetti è un buon ministro, e Pd e M5S sono cattivi perché dicono cose diverse da lui. Se la vicenda dell’elezione del Presidente della Repubblica ha lasciato strascichi psicologici nella Lega, suggerisco sedute di psicanalisi”.

Nicola Oddati, commissario provinciale del Pd di Taranto parte da qui per ribadire la posizione del partito sul futuro dello stabilimento e quindi della città. “Chiarisco qual è la posizione del Pd sul tema. Chiediamo rapidamente di arrivare alla decarbonizzazione della produzione e di mettere in atto ogni scelta per ridurre progressivamente gli effetti ancora oggi devastanti che la produzione attuale ancora genera. È anche la posizione del Ministro? Bene.

Non lo è? Lavoreremo perché si vada in questa direzione, per il bene della città e della stessa acciaieria”.

