Impresa Sicura, workshop martedì 1° febbraio

Si riparlerà di sicurezza, tema mai accantonato e oggi più che mai attuale, nel workshop in programma martedì 1° febbraio prossimo, che si terrà in presenza nella sede del Centro Eventi Educativi, in piazza Santa Rita 5, a Taranto.

Organizzato dall’Inail – Direzione regionale Puglia – in collaborazione con Confindustria Taranto, il workshop farà luce sui vari aspetti della “Campagna di informazione e accompagnamento all’adesione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro UNI ISO 45001”, ovvero sulla prevista realizzazione di azioni formative, informative e consulenziali nell’ambito delle quali, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni territoriali di riferimento, per ciascun ambito settoriale interessato, le imprese avranno modo di approfondire temi e conoscenze utili nella gestione dell’organizzazione aziendale in tema di salute e sicurezza.

“La sicurezza sui luoghi di lavoro – afferma Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia – è una meta concretamente raggiungibile anche attraverso un’adeguata organizzazione del lavoro. Iniziative come quella in corso tracciano un solco ben definito nel quale aziende previdenti dovrebbero porsi per perseguire un obbiettivo fattibile. Abbiamo le competenze e gli strumenti per contrastare con efficacia il fenomeno gli infortuni sul lavoro, adesso serve utilizzarli sapientemente, promuovendo una diffusa cultura della sicurezza.”

Il programma prevede in apertura i saluti di Pietro Vito Chirulli, Rappresentante Legale Confindustria Taranto, di Giuseppe Gigante, Direttore Inail Regione Puglia e di Giovanni Antonio Prudenzano, Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto.

Seguiranno gli interventi di Lorenzo Cipriani, Responsabile Processo Prevenzione INAIL -Direzione Regionale Puglia –su “La sicurezza sui luoghi di lavoro”; di Marcello Manno, Unit Manager Certification Rina Services Spa e Vito Nicola Tatone, Responsabile Processi UNI ISO 45001 Rina Services Spa, su “I sistemi di gestione UNI ISO 45001”; sulle “opportunità per le imprese” relazionerà Giusj Parascandolo, Funzionario di Confindustria Taranto. Modererà i lavori Roberta Morleo, responsabile Ufficio Stampa di Confindustria Taranto. Appuntamento alle ore 15.

Per l’accesso alla sala sarà necessario esibire il Super Green Pass COVID-19

