AQP: lavori per migliorare il servizio, possibili disagi a Statte e Martina

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Statte (TA). I lavori riguardano la sostituzione di opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 2 febbraio 2022 nell’abitato di Statte.

La sospensione avrà la durata di ore 3, a partire dalle ore 9:00 con ripristino alle ore 12:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Martina Franca. I lavori riguardano la realizzazione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 3 febbraio 2022 in via Taranto e la contrada Lanzo – S. Paolo dell’abitato di Martina Franca.

La sospensione avrà la durata di ore 4, a partire dalle ore 14:30 con ripristino alle ore 18:30.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

