Turismo dell’olio, pubblicazione linee guida in Gazzetta Ufficiale

“Un altro traguardo, un altro passo importante, per i produttori di olio e per i territori, viene dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulle linee guida per l’esercizio dell’attività di oleoturismo”, dichiara il senatore Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche dell’Unione europea e padre della norma inserita in legge di bilancio.

“Si tratta di un altro obiettivo che mi ero posto in questa legislatura e che sono contento sia stato centrato. La palla, adesso – spiega Stefàno – passa alle singole Regioni per compiere veramente l’ultimo miglio necessario a dare effettiva e piena operatività ad una norma pensata e voluta come occasione e opportunità di diversificazione e ampliamento del reddito per i produttori di olio, ma anche per arricchire l’offerta turistica resiliente al Covid. Mi augura si faccia più in fretta di quanto fatto con il recepimento del decreto su Turismo del vino”.

“L’oleoturismo infatti – conclude il senatore pugliese – mette a valore una tradizione che in Italia, insieme al vino, vanta un patrimonio inestimabile fatto di storia e storie, autoctonie, paesaggio, ambiente, gusto. Il turismo dell’olio integra e completa perfettamente quel tipo di offerta turistica esperienziale sempre più rispondente alle esigenze di turisti e viaggiatori che vogliono scoprire gli angoli più autentici e suggestivi del nostro Paese”.

