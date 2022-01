Crispiano: ottenuti € 25.000 per Pums

Con la Determina Dirigenziale n. 192 della Sezione per la Mobilità della Regione Puglia a Crispiano vengono riconosciuti € 25.000 da utilizzare per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).

“Un altro obiettivo raggiunto che ci permetterà di affidare nel più breve tempo possibile ad un esperto di pianificazione questo progetto, e che prevederà anche una fase di partecipazione dal basso per individuare insieme a quali interventi dare la priorità” – afferma il sindaco Luca Lopomo.

Il PUMS, oltre ad essere uno strumento fondamentale per la progettazione di Piste Ciclabili, percorsi pedonali in sicurezza, eliminazione di barriere architettoniche, revisione della viabilità, è uno degli indicatori richiesti dalla Rete dei Comuni Sostenibili, ed inoltre, rappresenta spesso un parametro indispensabile per la partecipazione a bandi Europei, Nazionali e Regionali utili ad ottenere le risorse per la realizzazione di tali interventi.

“Parleremo di Pums e di pianificazione dal basso per il nostro territorio negli incontri dei FRIDAY4PRESENT il primo dei quali partirà il 4 febbraio prossimo. Vogliamo scrivere l’AGENDA 2030 DI AZIONE LOCALE per Crispiano e vogliamo farlo INSIEME a tutti coloro i quali vogliono dare un contributo di idee, progetti e sogni per il proprio paese” – conclude il sindaco.

