Superbonus 110%, Vianello (Alt): “Governo contro la riqualificazione energetica”

“Un altro tentativo da parte di Draghi di impedire la riqualificazione energetica dopo quello fatto in bilancio”- commenta il deputato Giovanni Vianello di Alternativa.

“Il decreto sostegni ter contiene una norma all’Art.26 che limita la cessione del credito una sola volta per cui o viene ceduto alle imprese o alle banche. In questo modo lo sconto in fattura, pensato originariamente per ridurre i costi per i cittadini, potrebbe diventare impossibile per le piccole imprese.

La riqualificazione energetica è fondamentale per ridurre sia le bollette energetiche sia per ridurre gli impatti ambientali, deve essere agevolata e non complicata. Proporremo un emendamento per sopprimere questo ennesimo tentativo di Draghi e Cingolani contro i cittadini, piccole imprese e l’ambiente”.

