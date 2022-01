Ricorso Usb, Tribunale ordina assunzione di altri due lavoratori nello stabilimento

Sono due i lavoratori che tornano in azienda da dipendenti diretti di Acciaierie D’Italia. Solo qualche giorno fa, il Giudice del Lavoro, dott. Ciquera, ha ordinato ad Acciaierie d’Italia l’assunzione di un altro lavoratore. Si tratta di un capo squadra con la mansione di meccanico, del reparto Centrale Elettrica (Cet/1).

Di oggi invece la decisione del dott. Magazzino, che dispone il ritorno in azienda, ed esattamente nel reparto Laminatoio a Freddo ( Laf) di un operaio addetto all’ispezione della finitura nastri.

I dipendenti erano tra coloro che ArcelorMittal, nell’autunno del 2018, aveva escluso dalla lista dei lavoratori da assumere, utilizzando criteri di scelta arbitrari. Questi risultati si inseriscono nell’ambito dell’azione legale ex art 28 dello Statuto dei Lavoratori, promossa dall’ufficio legale dell’Usb, rappresentato dall’avvocato Mario Soggia.

Sono lavoratori ex Ilva in Amministrazione Straordinaria, in cassa integrazione da fine ottobre 2018. Sono oltre venti le unità lavorative, inizialmente escluse, che l’azienda è stata costretta ad assorbire per effetto delle sentenze del Giudice del Lavoro.

Nota Usb Taranto

