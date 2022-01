Patto federato tra Senso civico e Città che vogliamo

Nasce nel territorio di Taranto e provincia il “patto federato” tra l’associazione “Città che vogliamo” e il movimento “Senso Civico per la Puglia” finalizzato a costruire un processo partecipato e di ascolto per la comunità tarantina. Ma soprattutto vuole essere un progetto ideale per il futuro, un laboratorio politico in cui sperimentare nuove alleanze per la crescita della comunità jonica.

Tale intesa tende a promuovere l’aggregazione di cittadini, associazioni e movimenti con sensibilità politiche diverse come quelle dell’ecologismo, del cristianesimo sociale, del laburismo, del liberismo progressista che si muovono su temi a noi vicini come la qualità della vita e la cura del cittadino attraverso la sanità, lavoro e ambiente. Tra i primi atti del patto sarà quello di avviare un confronto immediato sulla scadenza elettorale della prossima primavera viene firmata per La città che vogliamo da Gianni Liviano e il coordinatore regionale del movimento Senso Civico per la Puglia Alfonso Pisicchio.

