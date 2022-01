Monitoraggio Covid scuole: i dati della settimana 17 – 23 gennaio

Continua a crescere il numero di casi positivi riscontrati dalla ASL in ambito scolastico. In appena sette giorni rispetto all’ultimo monitoraggio, dall’attività di sorveglianza sanitaria dell’Epidemic intelligence center sono emerse 952 nuove positività, 185 in più rispetto alle 767 della settimana scorsa.

“Il lavoro di tracciamento nelle scuole avviene in tempi brevi – spiega Federica Di Mauro, coordinatrice Eic – questo ci permette di avere una fotografia in tempo reale della situazione epidemiologica in tutti gli istituti di Bari e provincia. Il team Covid scuole comprende unità di personale dedicato unicamente alla sorveglianza degli studenti, dei docenti e del personale scolastico – prosegue Di Mauro – e dei 952 casi positivi attuali, 886 sono riferiti agli alunni e 66 in misura nettamente inferiore agli operatori scolastici”.

I casi scolastici sono così distribuiti: 429 nelle scuole primarie, (392 alunni e 37 personale scolastico), 205 nelle scuole secondarie di secondo grado (204 alunni e 1 personale scolastico), 175 nelle scuole primarie di secondo grado (163 alunni e 12 personale scolastico), e infine 143 nelle scuole dell’infanzia (127 alunni e 16 personale scolastico).

“Sono più che raddoppiate le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena – commenta Severina Cavalli, referente team Covid scuole Eic – da 94 della settimana precedente siamo passati a 229 classi isolate in tutti gli istituti. Il numero più elevato di infezioni tra gli studenti – continua – è stato ancora una volta tracciato nella scuola primaria”.

Intanto il Dipartimento di prevenzione è impegnato anche sul fronte delle vaccinazioni pediatriche. La programmazione delle prime dosi scuola per scuola è terminata e in questa fase le famiglie possono accedere alla vaccinazione attraverso il sistema della prenotazione (laPugliativaccina, Cup o Farmacup) e/o rivolgendosi al proprio pediatra di Libera scelta.

La campagna vaccinale finora – con oltre 48mila somministrazioni eseguite dal 16 dicembre in poi – ha assicurato una ottima percentuale di copertura con prima dose nella fascia di età 5-11 anni pari al 49% in provincia e al 53% a Bari città. Mentre nel target 12-19 anni il 95% è coperto con prima dose in tutta la provincia, e addirittura il 98 per cento a Bari città.

