Confagricoltura Puglia: “La Pac agevoli tutti gli apicoltori senza distinzioni”

Questa mattina il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro e il rappresentante del Comitato Apistico regionale Giuseppe Mongelli hanno incontrato l’assessore regionale Donato Pentassuglia per sollecitarlo sui temi inerenti il comparto dell’apicoltura in visione della nuova Pac, tenuto conto che solo di recente tra gli interventi previsti per lo Sviluppo rurale è stata inserita la misura ACA 18 “Impegni per l’Apicoltura”.

L’incontro è stato richiesto per sottolineare la valenza strategica che la misura assumerà per i comparti apistici, per sensibilizzare la Regione Puglia sulla necessità di garantire una maggiore competitività del settore e favorirne l’integrazione con il settore agricolo. Inoltre, sono state descritte le proposte di modifica della misura ACA 18 proposte dalla Fai, federazione apicoltori italiani.

“Le proposte di modifica che stiamo promuovendo – è stato evidenziato durante l’incontro – vanno a favore di tutto il settore, comparto che in Puglia impiega centinaia di lavoratori. Le ragioni delle nostre richieste, dunque, vanno in direzione di agevolare tutti gli apicoltori che ne hanno titolo e non solo una piccola parte di coloro che effettuano il nomadismo cosiddetto “produttivo”, che significherebbe dare un premio a qualcuno che quello spostamento di alveari lo fa già per propria scelta e convenienza aziendale”.

