Bitetti (Unire Taranto) su strutture residenziali universitarie

“Faccio appello alla sinergia tra enti locali e attori istituzionali individuati dal decreto del Ministero dell’Università che stabilisce procedure e modalità di accesso a circa 467 milioni di euro per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie.

Bisogna attivare e promuovere sinergie finalizzate all’acquisizione dei fondi necessari a realizzare ex novo o ristrutturare edifici già esistenti del tipo “Palazzo Frisini” o “Palazzo Novelune” implementando così i servizi in favore degli studenti, nel caso di specie posti letto, indispensabili per attrarre popolazione studentesca condizione imprescindibile affinché Taranto possa fregiarsi del titolo di città universitaria.

Quello pubblicato dal Miur è il quinto bando in attuazione della legge 338/2000 che prevede il cofinanziamento fino al 75% del costo totale da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.”

Piero Bitetti, Presidente “Unire Taranto”

