Tenta di rubare auto e spara a due poliziotti, arrestato

E’ stato arrestato l’uomo che questa mattina ha esploso numerosi colpi di pistola all’indirizzo di due agenti della Questura di Taranto, dopo aver tentato di rubare un’auto. E’ accaduto in Viale Magna Grecia. L’uomo, vistosi braccato, ha aperto il fuoco contro i poliziotti per poi fuggire a piedi. Un agente è stato ferito ad una mano, l’altro al torace (ricoverato in codice rosso al SS. Annunziata, le sue condizioni non sarebbero gravi).

Il malvivente è stato inseguito e bloccato dopo un centinaio di metri. L’area teatro della sparatoria è stata transennata e interdetta al traffico. Sull’asfalto sono stati recuperati diversi bossoli. Indagini in corso da parte della Squadra mobile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: