Presentazione rapporto OMS su valutazione impatto sanitario acciaieria Taranto

Sarà presentato oggi, venerdi 21 gennaio 2022, alle ore 11, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Puglia, il Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli scenari produttivi dell’acciaieria di Taranto, condotto dall’OMS, Organizzazione mondiale della sanità, commissionato dalla Regione Puglia e coordinato da Francesca Racioppi (Direttrice del Centro Europeo OMS per l’Ambiente e la Salute) e da Marco Martuzzi (Direttore del Dipartimento Ambiente dell’Istituto Superiore di Sanità.

Interverranno alla presentazione:

Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

Francesca Racioppi, Direttrice Centro Europeo per l’Ambiente e la Salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Bonn

Marco Martuzzi, Direttore del Dipartimento Ambiente dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma

Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, Roma

Cosimo Nume, Presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto

Modera: Prisco Piscitelli, delegato del Presidente per i rapporti con l’OMS

