Melucci su rapporto OMS di valutazione di impatto sanitario

Il Rapporto di valutazione di impatto sanitario per gli scenari produttivi dell’acciaieria di Taranto, realizzato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e commissionato dalla Regione Puglia, offrirà alle istituzioni un ulteriore strumento di lavoro per calibrare le scelte che riguarderanno il futuro della fabbrica.

Come dichiarato dal governatore Michele Emiliano oggi, durante la presentazione dell’anteprima in lingua italiana del rapporto, cui seguirà la pubblicazione integrale in lingua inglese, il coinvolgimento dell’OMS è stato una necessità.

La ricerca, infatti, conferma gli esiti di lavori precedenti ed è in linea con la valutazione del danno sanitario condotta dalla Regione. Aveva avuto ragione il governatore, quindi, a insistere sull’approfondimento di questa analisi.

Risulta ancora più urgente, allora, definire la road map della decarbonizzazione in tempi più stringenti rispetto al decennio suggerito dai vertici di Acciaierie d’Italia. Come sosteniamo da anni, l’accordo di programma è un’opzione non più rinviabile per risolvere il conflitto tra città e grande industria.

