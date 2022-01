Aperture hub vaccinali e open day Manduria

Di seguito il calendario di apertura degli hub vaccinali nella provincia di Taranto nella prossima settimana per gli over 12.

L’hub presso l’Arsenale della Marina sarà operativo da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio dalle 09.00 alle 17.00, mentre sabato 29 gennaio sarà aperto dalle 09.00 alle 14.00; l’hub presso la SVAM sarà aperto da lunedì 24 a venerdì 28 gennaio dalle 09.00 alle 14.00; l’hub di Ginosa sarà aperto per le persone prenotate martedì 25 e venerdì 28 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; il centro vaccinale di Grottaglie sarà operativo lunedì 24, mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; a Manduria, hub operativo per le prenotazioni martedì 25 e giovedì 27 gennaio dalle 9.00 alle 17.00; a Martina Franca, centro vaccinale operativo lunedì 24 e giovedì 27 gennaio, dalle 9.00 alle 17.00, sabato 29 gennaio dalle 9.00 alle 14.00; il centro vaccinale di Massafra, invece, sarà accessibile mercoledì 26 e venerdì 28 gennaio dalle 9.00 alle 17.00.

Negli hub vaccinali sono programmate anche sedute vaccinali pediatriche, in sessioni dedicate unicamente ai bambini di 5-11 anni con orari differenti rispetto alle aperture dedicate ai cittadini over 12. Escluso gli eventi open day specifici, l’accesso agli hub nelle sedute pediatriche è possibile esclusivamente previo prenotazione della prima dose e su appuntamento specifico per la seconda dose. A tal fine, gli hub sono aperti nei seguenti giorni e fasce orarie.

A Taranto, l’hub alla SVAM sarà operativo lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio dalle 14 alle 18, e il drive through a Porte dello Jonio sabato 29 e domenica 30 gennaio dalle 9 alle 14. Per le vaccinazioni pediatriche, l’hub di Ginosa sarà operativo mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio dalle 14 alle 18; quello di Grottaglie martedì 25 e giovedì 27 gennaio dalle 14 alle 18 e sabato 29 gennaio dalle 9 alle 14; l’hub di Manduria sarà operativo per i piccoli mercoledì 26 gennaio dalle 14 alle 18, mentre Martina Franca martedì 25 e venerdì 28 gennaio dalle 14 alle 18. A Massafra, infine, i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni potranno vaccinarsi lunedì 24 e martedì 25 gennaio dalle 14 alle 18 e domenica 30 gennaio dalle 9 alle 14.

Asl Taranto ha previsto, inoltre, un evento vaccinale “open day” pediatrico senza prenotazione, sabato 22 gennaio, nell’hub vaccinale di Manduria, dalle 9 alle 13. Negli orari di apertura dell’hub (9-13), potranno ricevere la dose con formulazione pediatrica del vaccino tutti i bambini e le bambine nate dal 23 gennaio 2010 al 22 gennaio 2017 (5-11 anni). L’accesso è possibile senza prenotazione, fino a esaurimento della fornitura giornaliera di dosi. È necessaria la sottoscrizione del consenso informato di entrambi i genitori del minore e la delega nel caso in cui non si possa accompagnare personalmente i propri figli.

