Report vaccini anticovid 20 gennaio 2022

La Puglia è sempre in testa alla classifica nazionale per la vaccinazione della fascia 5-11 anni, con il 43,5%, 17,8 punti sopra la media nazionale che invece è del 25,7% (grafico allegato). Il 9% della fascia in età pediatrica ha già ricevuto la seconda dose. La terza dose/richiamo per l’intera popolazione pugliese dai 12 anni in su sale come copertura al 58% (+4,8% della media nazionale).

ASL BARI

Più di 12mila vaccinazioni in 24 ore, oltre 95mila negli ultimi sette giorni. La campagna della ASL Bari continua a produrre numeri elevati per garantire alla popolazione dai 5 anni in poi la massima copertura possibile. Complessivamente sono state erogate sino ad oggi 2 milioni e 750.144 dosi, di cui oltre 1 milione e 103mila prime dosi, 1 milione e 14mila seconde e 632.522 terze dosi. Particolarmente alta l’adesione degli over 50, col 97% di vaccinati con doppia dose, a fronte del 93% della popolazione over 12.

Per quanto riguarda le dosi “booster”, previste per le persone over 12 che abbiano completato il ciclo primario da almeno quattro mesi, il 74% dei residenti ha già ricevuto il richiamo, una percentuale che sale all’86% per l’ampia fascia degli over 50 e al 93% per gli ultraottantenni. Oltre all’ordinaria attività, nell’hub di Putignano sono previsti tre Open day dedicati ai richiami per over 18 nelle giornate di sabato 22 gennaio (ore 15-18), mercoledì 26 (ore 9-13) e sabato 29 gennaio (ore 9-13). Sempre forte la risposta tra la popolazione pediatrica, dai 5 agli 11 anni, in cui è stato già raggiunto il 47% di copertura nell’intera provincia e il 52% nella sola città di Bari.

Continua per i più piccoli il fitto calendario di sedute vaccinali dedicate, sia con prenotazione sia attraverso iniziative mirate e Open day in collaborazione con i pediatri di libera scelta. Questa mattina, infine, negli spazi del Centro servizi per le famiglie in via Giustino Rocca a Bari, si è tenuta una giornata straordinaria per la vaccinazione anti-Covid 19 rivolta alle famiglie rom del campo di Santa Teresa. A curare le somministrazioni il team mobile del Dipartimento di Prevenzione ASL – composto da un medico e due infermieri del 118 – coordinato dalla dottoressa Antonella Spica. Le operazioni vaccinali sono iniziate alle ore 10 e sono proseguite fino alle 18. Alla prima vaccinazione hanno avuto accesso sia adulti sia minori, di età compresa fra i 5 e i 18 anni.

ASL BAT

Nella Asl Bt 314.155 cittadini hanno ricevuto la prima dose di vaccino, 294.663 hanno ricevuto anche la seconda mentre in 161.054, pari al 47 per cento della popolazione, hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose. Rispetto alla classe di età 5-11, va segnalato che il 53 per cento della popolazione di riferimento ha fatto almeno la prima dose di vaccino: si tratta di 12.524 bambini.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate circa 4.700 dosi, tra cui 495 per bambini tra i 5 e gli 11 anni. La programmazione nei centri vaccinali attivi per la popolazione dai 12 anni in su viene integrata con open day ad accesso libero in programma a Fasano e Oria domani, 21 gennaio, dalle 9 alle 14. Nel pomeriggio invece l’accesso è per chi ha la prenotazione. La terza dose può essere effettuata dopo 4 mesi dalla precedente. I minori (12-17 anni) devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso contrario occorre la delega con documento di identità del genitore assente. Per prenotare sono a disposizione i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù “Servizi online” o il sito regionale “La Puglia ti vaccina”.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.239.857 dosi, di cui quasi 5.000 nella sola giornata di ieri. Sono 261.466 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 6.133 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 269.501 persone. Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 9.684 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 38.991 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

ASL LECCE

Nella ASL Lecce il 48.6% della fascia 5-11 anni ha ricevuto la prima dose di vaccino antiCovid e il 14.3% ha completato la vaccinazione. A quota 27.314 vaccinazioni pediatriche effettuate finora di cui 1017 nella giornata di ieri. Prosegue la campagna vaccinale in ASL Lecce con 7445 vaccinazioni (688 prime dosi, 1149 seconde dosi e 5608 terze dosi) effettuate ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale, a domicilio e in ambulatorio. Il Distretto Socio Sanitario di Gallipoli organizza sedute vaccinali extra dedicate ai ragazzi di età compresa tra i 12 e 19 anni: accesso libero il 23 e 30 gennaio dalle ore 08.30 alle ore 13.30 nell’Hub Palestra Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” in Via Torino.

ASL TARANTO

La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 5.701 dosi somministrate: 598 prime dosi, delle quali 282 pediatriche; 1.141 seconde dosi, delle quali 414 pediatriche; 3.962 dosi di richiamo. Nello specifico, a Taranto 744 dosi sono state somministrate presso la SVAM e 969 presso l’Arsenale della Marina Militare; 749 dosi a Grottaglie; 877 dosi a Massafra; 823 nelle farmacie abilitate; 119 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 1.068 dosi nei propri ambulatori e 74 a domicilio. Oggi sono operativi gli hub di Ginosa, Grottaglie e presso la SVAM, dalle 14 alle 18, per le sedute vaccinali pediatriche dedicate, alle quali si accede esclusivamente su prenotazione.

