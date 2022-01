Nomina Vernola, Martello (Confcooperative): “Il territorio jonico foresteria della città di Bari”

“Preliminarmente occorre dire che nessun rilievo si può avanzare sulle qualità professionali e umane dell’avvocato Marcello Vernola, in particolare da parte di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Ma la recente decisione dell’Avv. Gugliotti, Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Taranto, grida vendetta.

E’ un’offesa a tutti i professionisti o dirigenti del territorio jonico che avrebbero potuto espletare tale ruolo altrettanto bene. E fa il paio con l’emanazione, giusto due anni addietro, di un importante bando di gara varato dallo stesso Presidente Gugliotti relativo all’affidamento del servizio di integrazione scolastica in favore di alunni diversamente abili, indirizzato all’esclusione delle imprese locali. Nessuno protestò allora, pochi protestano oggi, pur nella consapevolezza che la ripresa economica e sociale dovrà avere un primo indispensabile impulso proprio territorialmente, sempre che le Amministrazioni pubbliche elettive locali non continuino ad appaltare a terzi estranei importanti occasioni di crescita.

E’ anche difficile pensare che l’avv. Vernola possa far confluire a Taranto qualche migliaio di voti di qualunque partito politico e l’operazione della sua nomina appare di ben più basso profilo, intaccando la sua autorevolezza di ottimo professionista. Il territorio jonico, con fatica e da solo, ha intrapreso una strada di rinascita scrollandosi di dosso, dolorosamente e per quanto possibile, vecchi schemi e dipendenze e le rappresentanze politiche dovrebbero agevolare questo cammino, non mortificarlo per oscuri motivi.

Corre voce che l’avv. Gugliotti possa essere il candidato sindaco di una recente formazione politica denominata “Patto per Taranto” che coagula molte speranze e riveste indubbio interesse e alla quale tornerebbe molto utile una smentita da parte del Presidente della Provincia a queste immeritate aspirazioni.”

Nota di Carlo Martello Segretario Generale Confcooperative Taranto

