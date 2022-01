Presentata “Più Centrosinistra #Emiliano”, la lista a sostegno del candidato Sindaco Melucci

Si è svolta questa sera, presso l’Hotel Salina di Taranto- Talsano, la presentazione della lista “Più CentroSinistra Taranto #Emiliano” a sostegno del candidato Sindaco, Rinaldo Melucci. In una sala al massimo della sua capienza per l’emergenza, ma nel rispetto della normativa vigente anti- Covid-19, con 250 persone presenti, seguita anche in diretta Fb da numerosissimi sostenitori, si è svolta l’attesa manifestazione di presentazione del programma e dei 32 candidati che correranno per la carica di consiglieri comunali della città dei due mari.

Sono intervenuti il candidato Sindaco, Rinaldo Melucci, il segretario Provinciale di Articolo Uno Taranto, Massimo Serio, il sottoscritto, Mino Borraccino, principale artefice della nascita di questo gruppo che è quello della lista “Più Centrosinistra #Emiliano”, formato da valide/i cittadine/i, molti di loro giovani, impegnati chi nel sociale, nello sport, nelle professioni, nell’associazionismo, nella cultura, nell’imprenditoria pronti a dare il loro contributo per Taranto. In streaming c’è stato altresì il saluto virtuale del Presidente Michele Emiliano, durato circa 30 minuti, intervenuto per manifestare convintamente pieno sostegno al nostro progetto politico in linea con l’idea di sviluppo per la nostra città.” Nota di Mino Borraccino – Più Centrosinistra #Emiliano

