Tornano i “Mercoledì del MArTA”. Il 26 gennaio visita a “Tarentum” con 20 sesterzi

Grazie alle conferenze di studiosi ed esperti provenienti da tutto il mondo, i “Mercoledì del MArTA” rappresentano un luogo virtuale in cui approfondire la conoscenza, allargando il più possibile la platea di pubblico. “Dobbiamo ringraziare tutti coloro che, in questo anno difficile appena conclusosi, hanno accolto il nostro invito ad aprire una finestra sul mondo e parlare alla community del MArTA, mettendo a disposizione tutta la loro conoscenza” – commenta la direttrice del MArTA Eva Degl’Innocenti.

Dal 26 gennaio, alle ore 18:00, in diretta sui canali Youtube e Facebook del Museo, riprendono i ”Mercoledì del MArTA”, cominciando dalla relazione del dott. Giuseppe Sarcinelli, numismatico, responsabile tecnico del Laboratorio di Studio e della documentazione informatizzata delle evidenze numismatiche dell’Università del Salento, e coordinatore per l’Italia meridionale nell’ambito del “Flame Project” dell’Università di Princeton (U.S.A.) per lo studio dei rinvenimenti monetali bizantini nel Mediterraneo. Il relatore terrà una conferenza dal titolo “Visitare Tarentum a 20 sesterzi al giorno. Guida per una vacanza low cost nella città dei due mari sotto l’Impero”.

Un viaggio nella Taranto in piena età imperiale che come nelle più moderne guide turistiche indicherà con precisione, nell’ambito della conferenza, quale era al tempo la stagione migliore per visitare la meta, quali percorsi si sarebbero potuti fare, dove si sarebbe potuta cercare ospitalità, cosa visitare e cosa mangiare. Tutto con venti sesterzi, l’antica moneta romana in uso a quei tempi. “A gennaio e febbraio infatti – spiega la direttrice del MArTA, Eva Degl’Innocenti – daremo voce alla moneta spiegando come un pezzo di metallo possa diventare testimone della storia”.

“Scopo del gioco – dice il primo relatore del nuovo ciclo dei “Mercoledì del MArTA”, dott. Giuseppe Sarcinelli – sarà quello di dare la parola direttamente alla moneta che uscirà dalla borsa del nostro viaggiatore, accompagnandoci negli itinerari, nelle giornate a spasso per la città dei due mari, e trasformandosi da semplice pezzo di metallo a strumento vivo.”

Le conferenze dedicate al tema “Dare voce alla moneta”, si terranno anche per tutti i Mercoledì di Febbraio 2022. A Marzo, i “Mercoledì del MArTA” faranno tappa in Sicilia, mentre ad Aprile i focus si sposteranno sul tema dell’archeologia funeraria. A Maggio e Giugno si torna al mare con approfondimenti dedicati alla città di Taranto e al Mediterraneo.

Per seguire le conferenze: https://www.facebook.com/MuseoMARTA https://www.youtube.com/c/martamuseoarcheologicotaranto

