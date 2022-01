Open data, Turco (M5S): «Subito pubblici i dati sui tumori»

«Ieri, 17 gennaio 2022, durante il convegno “Per una PA trasparente. Dati aperti per il decisore politico – Il recepimento italiano della Direttiva UE Public Sector Information”, che ho promosso insieme alla Sen. Maria Laura Mantovani (M5S) e all’On. Luigi Gallo (M5S), il Premio Nobel per la Fisica, Prof. Giorgio Parisi, ha denunciato la mancata pubblicazione dei dati epidemiologici sui tumori.

Si tratta di una grave mancanza di trasparenza a dimostrazione dell’inefficienza della PA nel rendere aperti e accessibili i dati su un tema così importante per la salute pubblica. In particolare, il Prof. Parisi ha fatto riferimento al “Registro Tumori” di Roma, aggiornato al 2017, e soprattutto di Taranto, fermo al 2013, affermando che non conoscere l’incidenza dei tumori sulla popolazione, impedisce qualsiasi informazione, osservazione e attività di ricerca scientifica.

In una città come Taranto, nota per le criticità ambientali e sanitarie, non conoscere l’andamento epidemiologico dei tumori è una vera assurdità. Si chiede alle Autorità competenti e alle Amministrazioni territoriali responsabili, di rendere tali dati aperti e accessibili a tutti, garantendone la tempestiva pubblicazione per il futuro. Questo è un grave esempio di inefficienza della PA. inaccettabile su un argomento così importante per l’interesse della comunità.»

Lo ha dichiarato in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel Governo Conte II.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: