Dipendenti Comune e Polizia Locale, Usb P.I. ottiene il “lavoro agile“ per tutti

Importante e decisa vittoria dell’Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego, a poche ore dall’inizio dello stato di agitazione deciso dal sindacato per il mancato ricorso al “lavoro agile” per i dipendenti del Comune di Taranto e la Polizia Locale. Le notizie non si sono fatte attendere, infatti nella tarda mattinata di oggi, il Direttore Generale dell’ente, dott. Eugenio De Carlo, ha disposto l’applicazione di quanto previsto in materia dalla circolare ministeriale a firma dei Ministri Orlando e Brunetta. Tutti i lavoratori a rotazione, secondo i criteri della massima flessibilità, usufruiranno del lavoro agile, che in questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, appare come l’unica tutela in difesa della salute e del lavoro insieme.

Nota di Angelo Ferrarese – Esecutivo aziendale USB P.I. Comune Taranto.

