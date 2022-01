Cisl FP Taranto Brindisi plaude alla rimodulazione degli abbonamenti sulle strisce blu

“In merito alla problematica degli abbonamenti nelle aree a sosta tariffata per i dipendenti pubblici, la Cisl FP Taranto Brindisi – Comparto Funzioni Locali, con la prima Delibera del 2022, il Commissario per la gestione provvisoria Cardellicchio, appone alcune modifiche alla delibera di Giunta Comunale n.122/2021 in materia di aree di sosta e parcheggi.

In base alla proposta del presidente Gira e dell’’intero CdA di Amat SpA, si sono poste sostanziali modifiche agli abbonamenti per i dipendenti pubblici, i commercianti, i liberi professionisti, ecc. che svolgono le loro attività lavorative nelle zone interessate da strisce blu sarà invece disponibile, da lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 20.30, un abbonamento straordinario agevolato a € 25,00 in una sola zona di tariffazione (A, B, C, ecc.) a scelta dell’utente. Ci preme sottolineare quanto svolto dalla nostra O.S. e dalla gestione commissariale del C.E. nonché del CdA di Amat SpA, che sta predisponendo tutti gli atti affinché a partire dalla settimana prossima, si possa già sottoscrivere l’abbonamento a tariffe agevolate.

Siamo certi che il proficuo rapporto di collaborazione fra sindacato, amministrazione comunale e società partecipata porterà un clima di lavoro più sereno fra tutti i dipendenti pubblici. Al fine di evitare file ed assembramenti suggeriamo ai dipendenti pubblici di rinnovare o sottoscrivere gli abbonamenti direttamente online https://pass.brav.it/Taranto/Frontoffice”.

Nota del Segretario Aziendale Cisl FP Taranto Brindisi – Comparto Funzioni Locali Fabio Ligonzo

