Canone RAI: esenzione dal pagamento

L’Adiconsum Taranto Brindisi ricorda, a quanti beneficiano dell’esenzione dal pagamento del Canone Rai, che la domanda va presentata annualmente entro il 31 gennaio, altrimenti l’esenzione sarà valida solo per il secondo trimestre. Sono esentati dal pagamento coloro che non possiedono né un televisore né un apparecchio radio in casa e gli ultra 75enni, con un reddito inferiore ad 8mila euro annui.

La richiesta d’esenzione va inviata all’Agenzia delle Entrate (con raccomandata A/R), unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento del titolare del contratto con l’azienda di fornitura dell’energia elettrica. Va conservata la copia della raccomandata inviata. La richiesta può essere inoltrata anche per via telematica, collegandosi dal sito: agenziaentrate.gov.it – sezione Schede informative e servizi-Agevolazioni Canone TV-Casi di esonero.

