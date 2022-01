Turco: “Grande risultato alle Elezioni Provinciali per la lista Terra Jonica 2050”

«Una vittoria che premia lo sforzo collettivo e il grande lavoro di mediazione svolto insieme all’On. Leonardo Donno, in qualità di facilitatore del M5S regionale, all’On. Gianpaolo Cassese, al Cons. Reg. Marco Galante, i sindaci Luca Lopomo e Gianpiero Barulli e tutti i consiglieri comunali che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato storico. La sintesi a cui è giunto il MoVimento 5 Stelle insieme alle altre forze politiche e liste civiche del centrosinistra che hanno aderito al progetto di “Terra Jonica 2050”, avviene a valle di un confronto costruttivo che ha messo al centro della discussione temi e sfide del territorio ionico da affrontare nei prossimi anni.

Com’è noto, il MoVimento 5 Stelle ha fortemente voluto che il programma elettorale fosse orientato agli obiettivi 2050 sulla transizione ecologica, energetica e digitale. Concorreremo a creare discontinuità rispetto al passato e a migliorare la classe dirigente di Taranto. Siamo certi che si apre una nuova prospettiva e grazie a questa nuova esperienza conseguiremo importanti risultati per il territorio. Abbiamo solo il rammarico dell’assenza dalla competizione elettorale del Comune capoluogo.

Mi complimento con gli eletti e rivolgo un particolare plauso a Vito Parisi, Sindaco riconfermato di Ginosa, eletto nel consiglio provinciale e che per primo porterà il M5S locale all’interno della Provincia di Taranto. Il risultato raggiunto dal MoVimento 5 Stelle è la conferma del grande lavoro prodotto in questi anni ai diversi livelli istituzionali.

Ripartiamo da qui con il nuovo corso del Presidente Conte per portare con ancora più forza la voce dei cittadini nelle diverse istituzioni territoriali.»

