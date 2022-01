Rinnovo del consiglio provinciale, il commento del presidente Gugliotti

“Il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto è stata una sana competizione elettorale fra due liste, una di centrodestra e l’altra di centrosinistra con il Movimento 5 Stelle, entrambe rinvigorite da forze civiche, rivelatesi determinanti per i risultati di entrambi gli schieramenti, esprimendo dei pregevoli consiglieri eletti, tutti certamente uniti dall’obiettivo di lavorare per il bene della nostra Terra.

Il risultato elettorale ha confermato la centralità dell’area civica e moderata, con la quale appare necessario collaborare per costruire un progetto vincente per il governo del territorio, che non a caso aveva già determinato la composizione dello scorso Consiglio provinciale, in continuità con il percorso che portò nel 2018 alla mia elezione a Presidente della Provincia.

Oggi, superata la competizione elettorale e mettendo quindi da parte anche alcuni tentativi di caricare di eccessive tensioni la sfida, possiamo passare all’azione con il nuovo Consiglio per non perdere neanche un minuto di tempo, dando continuità ad un programma amministrativo che sia il più condiviso possibile con le comunità e i territori, puntando al completamento della Tangenziale Sud, alla cantierizzazione della Regionale 8 e di tante altre opere pubbliche che interessano la viabilità provinciale e l’edilizia scolastica superiore della Terra Ionica.”

Nota di Giovanni Gugliotti, Presidente della Provincia di Taranto

