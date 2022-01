Rinnovato il consiglio provinciale, i 12 nuovi eletti

Mercoledì 12 gennaio si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Due le liste presentate: Terra Ionica (centrosinistra, M5S e civici), che ha ottenuto 48.290 voti ponderati (50,8%), e Progetto Comune (centrodestra e civici), che ne ha ottenuti 46.767 (49,2%); eletti sei consiglieri provinciali per lista.

Gli eletti per Terra Ionica sono: Aurelio Marangella, consigliere di Grottaglie; Vito Parisi, sindaco di Ginosa; Franco Andrioli, sindaco di Statte; Gregorio Pecoraro, sindaco di Manduria; Paolo Lepore, consigliere di Massafra; Anna Filippetti, consigliera di Laterza.

I consiglieri eletti per Progetto Comune, invece, sono: Marco Natale, consigliere di Palagianello; Alfredo Longo, sindaco di Maruggio; Vito Punzi, consigliere di Montemesola; Roberto Puglia, consigliere di Manduria; Maria Giovanna Galatone, consigliera di Palagianello; Angelo De Lauro, consigliere di Lizzano.

Di seguito il dettaglio delle preferenze:

TERRA JONICA

Aurelio Marangella – 7.446;

Vito Parisi – 6.834;

Franco Andrioli – 6.139;

Gregorio Pecoraro – 5.607;

Paolo Lepore – 4.982;

Anna Filippetti – 4.411 voti;

Vincenzo Angelini – ;

Vita Del Prete – 3.540;

Andrea Tripaldi – 1.928;

Anna Maria Lecce – 1.773;

Cristina Leone – 1.517;

Gaia Silvestri – 0;

PROGETTO COMUNE

Marco Natale – 7.446;

Alfredo Longo – 5.847;

Vito Punzi – 5.306;

Roberto Puglia – 5.070;

Angelo De Lauro – 4.317;

Michele Franzoso – 4.264;

Vita Massaro – 3.994;

Giancarla Zaccaro – 3.083;

Domenico Gigante – 2.796;

Anna Rita Massaro – 0;

Cascione Immacolata – 0;

Rispetto ai 439 aventi diritto, hanno votato per il Consiglio in 426; 4 le schede nulle.

I 12 nuovi consiglieri provinciali che, come vuole la legge Delrio (2014) restano in carica due anni, non percepiscono indennità, approvano bilanci, regolamenti, piani e programmi e ogni altro atto sottoposto dal presidente. Il Presidente, invece, resta in carica quattro anni; il rinnovo è previsto per il prossimo mese di ottobre.

In base alla legge, alle Province sono assegnate le competenze sulla rete di strade provinciali, sull’edilizia scolastica superiore e sulla pianificazione della rete scolastica, oltre all’assistenza tecnico amministrativa ai Comuni, la pianificazione territoriale e le pari opportunità.

